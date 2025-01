"Berlin – Tag und Nacht": Krätze fliegt raus!

Amelie steckt ganz schön in der Klemme, denn Schmidti droht ihr mit dem Rausschmiss, falls sie ihre Mietschulden nicht endlich begleicht. Einen Job sucht sie sich trotzdem nicht, sondern sorgt in der Schule lieber für Aufruhr. Als Schmidti davon erfährt, platzt ihm der Kragen und Amelie bleibt nur noch ein Ausweg: Sie muss Mike um Geld bitten. Die ganze Gelegenheit frustriert die Schülerin aber so sehr, dass sie Dampf ablassen muss. Und was eignet sich da besser, als die Party des Jahres zu schmeißen? Und Krätze kommt ihr dabei ganz unverhofft zur Hilfe…

Doch damit befördert sich Krätze in eine ganz schwierige Situation, denn die von Amelie geplante Schulparty wird gecrasht und er befürchtet, dass er als Hausmeister für den Schüleraufstand verantwortlich gemacht werden könnte. Die Schüler*innen versprechen ihm aber, ihn da rauszuhalten. Ihnen unterläuft jedoch ein schwerwiegender Fehler, als sie behaupten, die Schultür wäre unverschlossen gewesen. Das befördert Krätze direkt ins Zentrum der "Ermittlungen" – mit schwerwiegenden Folgen für ihn….