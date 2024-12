"Berlin – Tag und Nacht": Einweihungsparty mit Folgen

Mike kündigt wütend seinen Job, als sein Chef im Luxushotel ihn nur noch zu inakzeptablen Bedingungen und mit geringerem Gehalt weiterbeschäftigen will. Doch er muss schnell feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Joe schlägt ihm daraufhin vor, Bruno nach einer Stelle im Möllers zu fragen. Aber als Mike seinem Ratschlag folgt, werden die beiden überrascht: Bruno lehnt völlig unerwartet Mikes Einstellung entschlossen ab. Mike und Joe können es nicht fassen – was steckt hinter Brunos überhasteter Entscheidung?

Vielleicht steht Bruno aktuell einfach nur etwas neben der Spur, denn seine Gefühle überschlagen sich ganz schön. Er renoviert für Joe das Café und verbringt deshalb auch den ganzen Tag mit Peggy – für die er immer noch starke Gefühle hat. Immer wenn sie ihm nahekommt, muss er sich ganz schön zusammenreißen, dass er seinen Gefühlen nicht nachgibt. Genau deswegen will er auch so schnell wie nur möglich mit der Renovierung fertig werden. Doch am Ende der anstrengenden Zeit umarmt Peggy Bruno plötzlich und Bruno ist mit der Situation komplett überfordert.

