"Berlin – Tag und Nacht": Drama um Millas Baby!

"Berlin – Tag und Nacht": Was ist mir Millas Baby?

Milla und Mike könnten aktuell nicht glücklicher sein: Sie sind endlich wieder zusammen und genießen das Leben in ihrer Wohnung – und ein Baby ist auch schon auf dem Weg! Doch Mike macht sich Vorwürfe, weil er so viel verpasst hat, während er weg war, weshalb er Milla auch zum nächsten Ultraschalltermin begleitet. Aber ihre Freude wird schnell durch eine schlechte Nachricht getrübt. Die Ärztin findet eine Unregelmäßigkeit und muss Milla und Mike sagen, dass ihr Kind eine Behinderung haben könnte. Milla ist völlig durch den Wind und stürzt sich in ihre Arbeit – Mike will aber Gewissheit durch eine Fruchtwasseruntersuchung. Was werden die beiden machen?

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

"Berlin – Tag und Nacht": Schock für Joe!

Doch nicht nur bei Mike und Milla gibt es Drama… Joe hat sich wieder Hoffnungen bei Peggy gemacht. Doch Peggy stößt ihn immer wieder vor den Kopf? Was ist nur los mit ihr? Dann erfährt Joe den Grund: Peggy ist mit René zusammen! Joe fühlt sich unfair behandelt und beschließt endgültig einen Schlussstrich zu ziehen und Peggy zu vergessen. Ob das so einfach ist? Peggy merkt nämlich zur gleichen Zeit, dass sie Joe nicht verlieren will. Wie es mit den beiden weitergeht?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Mittwoch + Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->