"Berlin – Tag und Nacht": Bleibt Mörder von Saschas Schwester auf freiem Fuß?

Auch Karla kommt in dem Fall an ihre Grenzen – vor allem körperlich. Die Suche nach dem Unfallflüchtigen gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Janni sieht ihrer Freundin an, wie schlecht es ihr geht und beschließt, sie zur letzten Adresse auf der Liste der potenziellen Unfallfahrzeuge zu begleiten. Die Frau des Fahrzeughalters verhält sich bei der Befragung ziemlich merkwürdig und Karla hat Hoffnung endlich den Täter gefunden zu haben. Doch als sich auch dieser Weg als Sackgasse herausstellt, will sie, wie Sascha, das Handtuch werfen und einen Schlussstrich unter die ganze Sache ziehen. Doch dann taucht ein Foto des Tatverdächtigen auf und ändert alles!

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.