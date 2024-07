"Berlin – Tag und Nacht": Basti bringt alle gegen sich auf!

Nach Bastis mutiger Rettungsaktion ist die Stimmung zwischen ihm und Katy wieder gut und sie nähern sich wieder an. Doch so langsam bekommt Katy einen bösen Verdacht: Warum weiß Basti anscheinend immer, wo sie genau ist und was sie macht? Mike vermutet, dass Basti eine Ortungs-App auf ihrem Handy installiert haben könnte und auch Bruno stimmt ihm da zu. Katy kann es zuerst gar nicht fassen, aber sie beschließt, Basti zur Rede zu stellen – und es kommt alles raus! Katy ist außer sich und spricht aus, wovor Basti am meisten Angst hatte: Sie will sich von ihm trennen!

Wie bereits zuvor setzt das Basti ganz schön zu und er fühlt sich schrecklich ohne Katy an seiner Seite. Er klammert sich an einen letzten Funken Hoffnung: Vielleicht will sie ja nur eine Beziehungspause einlegen und nicht gleich komplett den Schlussstrich ziehen? Seine Gefühlslage bleibt nicht unentdeckt – Franzi merkt sofort, wie schlecht es Basti geht und bietet ihm an, mit ihr zu sprechen. Nach kurzem Zögern lässt er sich darauf ein und gesteht ihr von seinem Stalking-Fehltritt. Franzi findet die richtigen Worte und Basti beschließt, ihrem Rat zu folgen. Doch ihre Hilfe ist schnell vergessen, als er in ihrem Büro etwas entdeckt, das ihm in einer anderen Sache einen wichtigen Sieg einbringen könnte!