"Berlin – Tag & Nacht": Ärger im Paradies!

Er hat genug!

Nino reicht es. Er hat genug von Chiara und Sina! Und das sagt der beiden so auch genauso ins Gesicht. Die beiden müssen sich wieder vertragen. Ansonsten hat der Schüler keinen Bock mehr auf die beiden. In der WG sieht die Lage auch nicht rosiger aus. Die Polizei kommt in die WG und sucht jemanden wegen schwerer Körperverletzung... um wen es sich wohl handelt? 😳

Große Veränderung in der WG

Dem Berliner Leif liegt etwas quer im Magen. Es belastet ihn sehr. Leif steht doch auf Leni. Und Leni ist in Leif verknallt. Wieso schaffen die beiden es nicht happy zu werden? Apropos happy. Im Interview hat Leif-Darsteller Jan-Philipp Preuß uns einige private Infos über sich erzählt. Es ist komisch zwischen Leni und Leif und es muss sich etwas ändern. Deswegen packt sie ihre Sachen und verlässt die WG ... Wird sie wieder zurückkommen? All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

