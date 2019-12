Bei Supermodel und Ex-Verlobte von The Weeknd Bella Hadid wurde vor ein paar Jahren eine Lymekrankheit diagnostiziert – also eine Infektionskrankheit, die durch Zecken übertragen wird. Bella Hadid über die schwere Zeit: "Ich konnte sechs Tage mein Bett nicht verlassen. Mein Kopf war vernebelt und ich konnte nichts sehen. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens."