Beauty-Influencer stirbt mit nur 17 Jahren

Ethan Is Supreme ist völlig überraschend verstorben

Die Nachricht von Ethans plötzlichem Tod war für seine Fans, Freunde und Familie ein totaler Schock! Der 17-jährige Ethan Peters, den seine Follower als Ethan Is Supreme kennen, wurde vor ein paar Tagen von seinem Vater leblos in seinem Bett gefunden. Die offizielle Todesursache ist noch nicht bekannt, Ethan soll aber mit Suchtproblemen gekämpft haben.

Freunde & Web-Stars verabschieden sich online von Ethan

Ethan Is Supreme hat 2017 seine YouTube-Karriere gestartet, 140.000 Abonnenten verfolgten seinen Channel mit Make-up-Tutorials & Co. Auch auf Instagram hat der männliche Beauty-YouTuber eine große Followerschaft erreicht, seine Posts landeten bei 560.000 Usern. Unter seinem letzten Post, ein Throwback, den Ethan vor wenigen Tagen teilte, verabschieden sich andere Influencer und seine Fans von dem Star, der viel zu jung verstorben ist. Auch seine beste Freundin, Influencerin Ava Louise, hat auf Insta einen Post mit emotionalen Zeilen hochgeladen: „Ich kann nicht atmen. Das ist der schlimmste Schmerz, den ich jemals gefühlt habe. Ich habe Freunde verloren, aber nie einen besten Freund. Ethan hat mich an meinen Tiefpunkten unterstützt und meine Höhenpunkte mit mir gefeiert.“

Unter der Nummer 01806 313031 (kostenpflichtig) kannst du die Sucht & Drogen Hotline erreichen. Hier bekommst du rund um die Uhr und anonym Hilfe und telefonische Beratung!

