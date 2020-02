Ihr heißer Body brachte Barbara Palvin schon auf den Laufsteg von Victorias Secret. Dabei hat die hübsche Brünette meistens fast nichts an. Um sich vor der Kamera und auf dem Laufsteg dennoch immer pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen, rackert das Model sich fleißig im Gym ab. Obwohl sie schon so einiges an Übungen ausprobiert hat, macht sie am allerliebsten Klimmzüge im Liegen. Denn dabei trainiert sie ihre Arme, ihren Bauch und Po gleichzeitig. Täglich zwei Stunden Sport, macht die Ungarin am Tag. Dafür verbietet sie sich an Essen aber nichts: "Ich bin kein Fan von Einschränkungen – aber dafür alles in Maßen!"