Autokino-Konzerte: So könnt ihr Stars live erleben

Unter der Corona-Krise leiden auch viele Stars. Großveranstaltungen sowie Konzerte sind bis Ende September untersagt und sie haben keine Chance aufzutreten. Das macht nicht nur ihre Fans super traurig, sondern auch viele Sänger selbst. Genau deshalb werden viele Stars jetzt super kreativ und geben coole Online-Konzerte wie „One World together“. Sido, Alligatoah und SSIO legten jetzt noch eins drauf und veranstalten Autokino-Konzerte. 😍

Autokino-Konzerte: Heute gehts los!

Wie geil ist das denn! Um für ihre Fans auch in dieser schweren Zeit da zu sein, haben sich drei Künstler jetzt etwas ganz Besonderes überlegt: Sie wollen ihren Fans trotz Veranstaltungsverbot ein Konzert der Extraklasse bieten! Autokino macht´s möglich. 😍 Sie auf der Bühne, ihr im Auto! Bereits heute Abend beginnt schon das Erste: Alligaotah wird heute und morgen um 20:15 im Gottfried-Schultz-Autokino in Düsseldorf auftreten. 😳 Weiter geht’s mit Sido am 25. Und 26. April. Im Mai wird dann SSIO die Bühne rocken!

Autokino-Konzerte: Direkt ausverkauft

Auf sowas geiles haben natürlich viele gewartet, dementsprechend war auch die Nachfrage. Innerhalbe weniger Minuten war jedes Konzert ausverkauft. Krass! Können wir nur hoffen, dass weitere Künstler nachziehen werden und jeder die Chance bekommt, seinen Lieblings-Künstler auf der Bühne zu sehen. Für alle, die es jetzt verpassen, checkt Insta und Co. Aus, dort geben super viele Stars immer wieder Live-Konzerte. 🤓

