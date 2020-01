Bereits 2016 bestätigte Schauspielerin Aubrey Plaza, dass sie sowohl auf Männer als auch auf Frauen steht. Seitdem geht sie super offen mit dem Thema um, als wäre es das normalste auf der Welt. „Frauen mögen mich - das ist kein Geheimnis. Und hey, ich mag sie auch. Ich verliebe mich in Frauen und Männer. Da kann ich nichts gegen tun!", so die Schauspielerin. Wir finden so viel Offenheit einfach nur lässig!