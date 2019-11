"Arielle – Die Meerjungfrau": Er spielt den Prinzen

Über die Besetzung der Rolle wurde bereits sehr viel diskutiert – es wurde sogar vermutet, dass One Direction-Star Harry Styles der Disney-Prinz wird. Der hat die Rolle aber leider abgesagt. Dann wurde wiederum spekuliert, dass Shawn Mendes im Disney-Film mitspielen wird – doch dieses Gerücht war wohl nur eine Wunschvorstellung der Fans. Nun steht die Besetzung endlich fest: Der britische Schauspieler Jonah Hauer-King wird die Rolle des Prinz Eric übernehmen. Bekannt ist der 24-Jährige aus Filmen wie "Ashes In The Snow" und "Die unglaublichen Abenteuer von Bella“. Wir finden: Das passt einfach perfekt! 🤴🏻

Jonah Hauer-King wird im Live Action-Remake den Prinz Eric spielen. Getty Images

"Arielle – Die Meerjungfrau": Das Liebespaar steht fest

Mit diesem Casting sind zumindest die beiden Hauptrollen gesichert – im Juli wurde bereits bekannt, dass Halle Bailey als Meerjungfrau Arielle die Hauptrolle der Disney-Verfilmung spielen wird. Die hübsche Schauspielerin und Jonah Hauer-King geben ein echt königliches Traumpaar ab! Auch für die restlichen Rollen gibt es bereits einige Gerüchte: Melissa McCarthy ist im Gespräch für die Rolle der Meerhexe Ursula und Javier Bardem könnte Arielles Vater, König Triton, spielen. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2020 beginnen, was wahrscheinlich bedeutet, dass der Film leider erst 2021 in die Kinos kommt. Bis dahin träumen wir aber schon mal von Prinz Eric ❤️

