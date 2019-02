Ariana Grande: Heiße Küsse mit Insta-Model

Ariana Grande: Körperkontakt mit Girls nicht abgeneigt

Huch, Charles Melton (28) ist plötzlich überall! Der "Riverdale"-Star ("Reggie Mantle") hat nicht nur gerade seinen ersten Kinofilm abgedreht, sondern spielt auch die männliche Hauptrolle in Ariana Grandes Musikvideo zu ihrem neuen Song „Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”. In dem Clip geht es ganz schön heiß her… und das nicht nur zwischen der Sängerin und Charles, sondern auch zwischen Ari und einer sexy Lady. Und das ist nicht das erste Mal dass die Amerikanerin einem Girl körperlich näher kommt. (Wenn ihr mehr darüber wissen wollt: Hier geht's zum Arikel)

Ariana Grande: Beziehungs-Killerin?

Für alle, die den Clip noch nicht selbst gesehen haben - Die Story zum Video von „Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” geht so: Single-Girl Ariana begegnet immer wieder einem ziemlich attraktviten Pärchen – gespielt von „Riverdale“-Star Charles Melton und dem sexy Instagram-Model Ariel Yasmine.

Ari tauscht dabei an verschiedenen Party-Locations heiße Blicke mit Charles aus, doch auch die Blicke von ihr und Ariel treffen sich immer wieder. Obwohl die 25-Jährige laut ihres eigenen Songtexts sehr wohl weiß, dass es falsch ist, fühlt sie sich irgendwie zu dem Pärchen hingezogen und scheint des Öfteren ein bisschen in die traute Zweisamkeit der beiden Lovebirds dazwischenzufunken.

Ariana Grande: Heißer Dreier-Flirt

Ob der hübschen das Ariel wohl gefällt? Offensichtlich JA! Denn in der letzten Szene befinden sich die drei in einem Pool. Zunächst ist Ariana Grande noch abseits, und beobachtet die Turteltäubchen aus einigen Metern Entfernung. Doch dann kann sie nicht länger widerstehen und schwimmt zu Charles und Ariel hinüber. Und was dann passiert, kommt echt unerwartet! Man würde denken, dass Ariel sauer wird, weil sie in der Sängerin eine Konkurrentin sieht. Doch das ist nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil! Sie dreht Ari zu sich hinüber und küsst sie! OMG, ganz schön hot! Spätestens jetzt solltet ihr euch das Video unbedingt auch anschauen:

