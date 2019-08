Ariana Grande: Deutschland-Konzert verschoben!😳

Ariana Grande tritt erst später in Hamburg auf

Die große "Sweetener"-Welttournee der schönen Sängerin ist gerade voll im Gange, wie man auf ihren Social Media-Kanälen deutlich sieht. Ein Auftritt jagt den nächsten, bei denen Ariana Grande ihre Fans in krassen Outfits, mit tollen Bühnen-Shows und natürlich ihrer hammer Stimme begeistert. Auch uns in Deutschland wird sie einige Besuche abstatten, worauf sich ihre Follower-Community hier schon seit der Bekanntgabe mega freuen. Dieser Vorfreude wurde jetzt aber ein kleiner Dämpfer verpasst. Das Konzert am 5. September in der Barclaycard-Arena in Hamburg wurde auf den 9. Oktober verschoben. Als Grund dafür wurden vom Veranstalter "persönliche Umstände" genannt, die es Ariana Grande unmöglich machen aufzutreten. Schade...😔 Für alle mit Karten gilt jetzt: Ihr habt damit ganz normal Eintritt für den neuen Termin. Passt der bei euch nicht, könnt ihr die Karten bis zum 2. Oktober an der Vorverkaufsstelle zurückgeben. Und wer noch keine Karten bekommen hat, kann dann ja dort mal schauen, ob er noch eine abgreifen kann.

Was ist mit Ariana Grandes anderen Deutschland-Shows?

Für vier Konzert-Termine kommt Ariana Grande im Herbst auf Deutschland-Tour. Und während die Hamburg-Show um einen Monat verschoben wurde, finden die anderen ganz normal statt. Das heißt, die Sängerin kommt wie geplant am 01. September in die Lanxess Arena nach Köln, am 28. September nach Hamburg (sowie dann am 9. Oktober) und am 10. Oktober in die Mercedes-Benz Arena nach Berlin. Außerdem besteht auch noch die Möglichkeit Ariana Grande bei unseren Nachbarn in Österreich live zu erleben: Am 03. September in der Wiener Stadthalle D. So doof der verschobene Termin auch ist, trotzdem können sich alle Fans auf einen unvergesslichen Abend mit dem Super-Star freuen!💃🏽

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Gönn' dir die neue BRAVO für mehr Star-News: