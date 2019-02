Ariana Grande: Deshalb boykottieren Fans ihren Song "7 Rings"

Ariana Grande: "7 Rings" wird boykottiert

Über keinen anderen Song von Ariana Grande (25) wurden so viele Theorien aufgestellt wie über "7 Rings". Mit dem Track katapultierte sich die Musikerin direkt auf Platz 1 der Charts, doch das gefällt ihren Fans scheinbar so gar nicht. Mit dem Hashtag “Boycott7Rings” versuchen die Fans von Ariana Grande nun ihr Idol vom Thron zu stoßen. Doch was ist der Grund für diese verrückte Aktion?

Ariana Grande: Deshalb boykottieren die Fans "7 Rings"

Die Fans der beliebten Künstlerin haben diese Aktion nicht ohne Grund ins Leben gerufen. Sie möchten Ariana Grandes neuen Song "Break up with your girlfriend, I’m bored" pushen. Auch das Musikvideo mit "Riverdale"-Star Charles Melton und dem Instagram-Model Ariel Yasmine feiern die Fans total. Was für eine süße Aktion, denn laut Aris Fans könnte sich die Queen nur selbst vom Thron stoßen. Die Sängerin feiert die Aktion ihrer Arianator und retweetet den Hashtag.

