Ariana Grande: Alles zum Video und ihrem neuen Song "7 Rings"

Ariana Grande: Neuer Song

Ariana Grande hielt ihre Fans diese Woche auf Twitter mit witzigen Clips von den Dreharbeiten zu ihrer Single "Thank U, Next" auf Trab. Bei dieser Gelegenheit kündigte sie direkt den Titel ihrer nächsten Single aus dem Album "Sweetener". Auf die Frage eines Twitter-Users, wie ihr neuer Song heißen wird, antwortete die Musikerin: "Es wird '7 Rings'". Was hat es mit den besungenen sieben Ringe auf sich? Damals verriet Ariana Grande: "Naja... es war ein ziemlich harter Tag in New York. Meine Freunde und ich gingen zu 'Tiffany's. Wir hatten zu viel Champagner. Ich kaufte Ringe für uns alle. Es war verrückt und lustig und auf dem Weg zurück sagte eine meiner Freundinnen 'Mädchen, das muss ein Song werden!' Also schrieben wir ihn am selben Nachmittag."

Ariana Grande: Hinweis in "Thank U, Next"

Schon im Video zu ihrem Megahit „Thank U, Next“ hat die 25-Jährige einen Hinweis auf "7 Rings" versteckt: Auf ihrem schwarzen Porsche steht auf dem Nummernschild klar und deutlich "7 Rings" geschrieben. Nicht nur Ari baut gerne sogenannte Easter Eggs in ihre Videos. Auch Sängerinnen wie Taylor Swift und Miley Cyrus stehen darauf, versteckte Botschaft für ihre Fans zu hinterlassen. Wir sind gespannt wie das Video zu "7 Rings" aussehen wird. Nächste Woche Freitag (18.01) wird die Single inklusive Video veröffentlicht. Mögliche Video-Ideen: Ariana und ihre Girl-Squad spielen den Shopping-Tag im Video nach oder das Musikvideo wird wieder eine Hommage an diverse Teenie-Filme. Wir sind uns sicher, der Clip wird mega!

Das könnte dich auch interessieren: