"Aquaman“ Heftige Vorwürfe: Jason Momoa fieses Mobbing gegen Amber Heard

Amber behielt ihre Rolle als Mera in „Aquaman 2“ übrigens. Jedoch wurde diese bis auf wenige Minuten zusammengekürzt. In den Dokumenten steht auch, dass Filmchef Zack Snyder Amber am Set des Films verteidigt haben soll.

Wer nicht blinzelt kann Amber sogar im neuen Trailer zu „Aquaman 2“(„The Lost Kingdom“) sehen.