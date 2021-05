Ana Kohler: So krass hat sich die Sängerin verändert

Krasse Veränderung bei Ana Kohler: So will die Sängerin die Musik-Welt erobern

Innerhalb von einem Jahr veröffentlichte Ana Kohler vier Singles. Ihr Debüt feierte die Sängerin mit "Loud", danach verzauberte sie uns hinter den Kulissen zum "Karma is a Bitch"-Musikvideo und droppte kurze Zeit später "Stuck on my mind". Heute veröffentlicht Ana Kohler ihren vierten Song "Under Your Control" und man sieht sofort, dass sich die Sängerin krass verändert hat. Ihre Vergangenheit als Instagram-Star hat Ana Kohler hinter sich gelassen. Heute konzentriert sie sich nur auf einen Traum: Musik machen und das zieht sie professionell durch! Einzigartige Glam-Looks, hochwertige Musikvideos und Melodien, die im Ohr bleiben: "Ich will mit meiner Musik Leute aus aller Welt ansprechen", setzt Ana Kohler im exklusiven BRAVO-Interview als ihr neues Ziel. Wenn man sich ihr Instagram-Profil anguckt, könnte man auch fast meinen, dass man eine internationale Künstlerin vor sich sieht. Wie sie ihre Veränderung erlebt hat und welche Träume sie noch erreichen will, erfahrt ihr hier …

11 DEUTSCHE MUSIKER*INNEN, DIE NOCH MEHR ERFOLG VERDIENT HÄTTEN

Ana Kohler im Interview zu "Under Your Control", Veränderungen und neue Ziele

Wovon handelt dein neuer Song „Under Your Control“, was wolltest du vermitteln?

Ana Kohler: Der Song handelt von dem Moment in dem man realisiert, dass man dabei ist, sich zu verlieben, damit aber nicht gerechnet und es nicht erwartet hat. Ich habe versucht diese schönen, aber auch verwirrenden Gefühle in meinen Song zu packen. Ich glaube, jeder war schon einmal in so einer Situation und kann damit relaten.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Wenn du dir deine letzten Tracks anguckst, erkennst du da eine Wandlung in dir?

Ana Kohler: Extrem sogar. Als meine erste Single entstand, war ich neu im Musikbusiness – war das erste Mal im Studio und habe mit Songwritern meinen ersten Song geschrieben. Das alles war am Anfang noch sehr neu und aufregend für mich. Ich habe im letzten Jahr sehr viel mehr über mich selbst herausgefunden und gelernt, nicht zuletzt durch die Musik. Ich habe seitdem eine starke Entwicklung durchgemacht und weiß jetzt definitiv, was ich will und hab mir neue Ziele gesetzt. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich so ein tolles Team habe, dass sehr hart mit mir an der Umsetzung arbeitet und mir hilft, meine Ziele zu erreichen.

Du hast ein super emotionales Video hochgeladen, indem du über deine musikalische Reise sprichst. Was würdest du deinem jüngeren "Ich" mit deinem heutigen Wissen raten?

Ana Kohler: Vertrau auf dich selbst! Ich habe früher zu oft auf andere gehört und mich sehr schnell von einer fremden Meinung leiten lassen. Mein jüngeres ‚Ich‘ ist aber sehr, sehr stolz auf die Frau, die ich jetzt bin. Ich bin nun da angekommen, wo ich mich vor ein paar Jahren gesehen habe. Es war ein langer und oft nicht einfacher Weg, aber jeder Schritt hat sich gelohnt.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Hast du ein Ziel oder eine Vision für deine Musik?

Ana Kohler: Ich habe eine klare Vision, aber das ist etwas, was ich nach und nach mit den Menschen teilen und wobei ich sie mitnehmen möchte. Ich war schon immer sehr offen was meinen Weg, meine Gedanken und meine Emotionen anbelangt und das wird auch so bleiben. Ein großer Traum ist, einmal meine eigene Tour zu spielen! Ich würde mich so freuen bald wieder auf der Bühne zu stehen und Leute mit meiner Musik erreichen. Ich schreibe die Songs nicht nur für mich selbst, sondern auch für alle anderen Menschen da draußen, in der Hoffnung, dass sie sich mit dem Text und der Musik identifizieren können.

Das Musikvideo zu Ana Kohlers neuem Track "Under Your Control" könnt ihr am Sonntag sehen. Bis dahin könnt ihr den Song jedoch fleißig streamen! 🙊

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->