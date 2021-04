Among Us: Spieler rasten wegen neuer Karte aus!

„Among Us“ #TheAirship ist da

Nach dem Rekord-Jahr 2020 und der Tatsache, dass „Among Us“ binnen kürzester Zeit zum absoluten Game-Liebling wurde, geht das Spiel jetzt in eine neue Runde. InnerSloth bringt nun endlich die neue Karte #TheAirship an den Start, die darauf wartet, erkundet zu werden. Fans weltweit ersehnten gespannt den Live-Release der neuen Karte. Zurecht, denn #TheAirship kommt mit einem freshen Layout, neuen Hüten, besonderen Features und natürlich neuen Tasks! Es wird eine Weile dauern, bis sich Spieler an die neuen Herausforderungen gewöhnt haben.

Neue „Among Us“ Karte lässt Fans ausrausten

Spiele-Updates und Neuerungen kommen bei den Fans nicht immer gut an – aber in diesem Fall scheint InnerSloth ein Hit gelungen zu sein. Die Kritiken und erste Reaktionen auf den Sozialen Medien sind überwiegend positiv – nur eine Tatsache lässt die Spieler schier ausrasten: Die neue Karte ist RIESIG 🤯! Zu groß?

Neue Karte begünstigt Impostor

Warum das so ein „Problem“ sein bzw. werden könnte: Die Größe der neuen #TheAirship Karte bietet dem Impostor einen klaren Vorteil! War es bisher der absolute Nervenkitzel (nicht) von anderen beim Meucheln erwischt zu werden, weil jederzeit jemand um die Ecke kommen könnte, kann man in der großen neuen Karte wirklich lange keinem begegnen! #TheAirship bietet also vor allem dem geheimen Mörder Vorteile! Das könnte – so befürchten schon einige Fans und Spieler – dazu führen, dass es jetzt schlicht mit weniger Risiken und Nervenkitzel verbunden ist, der Impostor zu sein. Und am Ende könnte dies dann auch das Spiel an sich beeinträchtigen und langweiliger machen! 🤪