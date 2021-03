Optische Täuschung: Kannst du das echte Blau sehen?

Diese optische Illusion zeigt dir eine Farbe, die du wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen hast!

Optische Täuschung: TikTok hat’s gehyped!

Es begann alles mit dem Video der TikTok Userin Kate Bacon, die auf ihrem Channel „What’s shakin’ bacon!” ihren über 600.000 Fans gerne Fun Facts und Videos zeigt. Im Clip zu True Cyan verspricht sie, eine Farbe zu zeigen, die man noch nie irgendwo anders gesehen hat! Und tatsächlich: der Effekt in dem Video ist echt verblüffend – probiert es am besten selbst aus um das krasseste Blau ever zu sehen.

Tipp: wenn du das Video auf dem Handy guckst, stell die Helligkeit deines Screens auf Maximum 😳

Wir haben in unserem Video die optische Illusion reproduziert!

Alles, was du machen musst, ist für 30 Sekunden auf den weißen Punkt in der Mitte des roten Kreises zu gucken! Der roten Kreis wird dann automatisch kleiner – und dann offenbart sich das echteste Blau ever – true Cyan!

