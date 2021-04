"Among Us": Gaming-Hit wurde geupdatet!

"Among Us": Partyspiel feiert krassen Erfolg

Es gibt keinen Tag, an dem die großen Twitch-Streamer das witzige Multiplayer-Game nicht zocken. Die Rede ist von "Among Us". Auch wenn es das Game schon seit 2018 gibt, hat es in den vergangenen Monaten erst so richtig Fahrt aufgenommen. Deutsche Streamer*innen wie Unge, Vlesk, Saftiges Gnu, Anni the Duck und viele weitere sind bereits erfahrene Spieler*innen in dem Game. Aber auch internationale Streamer*innen wie PewDiePie, Corpse Husband und Valkyrae aka Rae sind Profis, wenn es heißt: Wer ist der Imposter? 🤫

"Among Us": Um was geht es in dem Game?

Die amerikanischen Game-Entwickler von Innersloth haben mit "Among Us" ein unterhaltsames und witziges Survival-Spiel auf den Markt gebracht. Für das Game braucht man zwischen vier und zehn Mitspieler*innen. Wobei es mehr Spaß macht (und die Runden auch länger gehen), wenn es mehr sind. Die Situation ist folgende:

Man ist mit seiner Crew auf einem Raumschiff und muss gewisse simple Aufgaben erledigen

Per Zufallsgenerator wird man beim Start der Spielrunde entweder Imposter oder Crewmate

Was du in dieser Runde bist, darfst du auf gar keinen Fall den anderen Mitspieler*innen sagen

Die Crewmitglieder*innen versuchen alle Aufgaben auf der Karte zu erledigen (du bist also einer der Guten)

Als Imposter (also Betrüger, einer der Bösen) tust du nur so, als ob du auch einer von den anderen bist, bist aber in Wirklichkeit der Killer

Wenn dich keiner sieht, kannst du ein Crewmate töten

Wenn jemand die Leiche findet, wird ein Meeting eingerufen

Und dann heißt es für den Imposter -> Lüüüüüüügen, was da Zeug hält!

Du musst die Aufmerksamkeit auf eine*n andere*n Spieler*in lenken und sagen, dass du z.B Aufgabe XY erledigt hast (am besten du kennst die Aufgaben auf der Map)

Es können 1-3 Imposter pro Runde sein (je größer die Runde, desto mehr Imposter)

In den Runden dürfen die Mitspieler*innen nicht miteinander reden, nur wenn ein Meeting einberufen wird (wenn eine Leiche gefunden wurde)

Ob die Crewmates dann dem Imposter oder den Impostern auf die Schliche kommen oder am Ende alle sterben, das ist die große Frage. Es macht extrem viel Spaß und es passieren wirklich sehr lustige Dinge in den Game-Runden. "Among Us" ist für Android, iOS, Windows, Xbox One und der Nintendo Switch verfügbar. Die Kosten für das Game schwanken (da es oft auch Rabatte und coole Aktionen gibt), aber bewegen sich ungefähr zwischen 3 und 5 Euro. Auf dem Handy ist das Game sogar aktuell kostenlos. 🤗

Fortnite: Neue Raptoren finden und zähmen

"Among Us": DAS bietet das neue Update!

Seit Monaten haben die Spieleentwickler von Innersloth an einer neuen Map gearbeitet. Nun ist die neue Airship Karte da und die Fans feiern sie krass. Neben der neuen und riesigen Karte gibt es neue Updates für die kleinen Charaktere, die man spielen kann. Man hat die Möglichkeit, seinem Crewmate neue Kopfbedeckungen, ein neues Outfit oder eine neue Frisur zu geben. Es gibt außerdem neue Aufgaben und die Imposter können auf noch kreativere Art und Weise ihre Raumschiff-Kolleg*innen umbringen. "Among Us" wird jeden Tag beliebter und knackte vor einigen Monaten sogar einen Rekord. Krasse 500 Millionen aktive Spieler*innen zocken das Game. Wow! Das Detektiv-Spiel ist wirklich für jede*n etwas und eine funny Idee für euren nächsten Spieleabend. 😁

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

!-->!-->!-->