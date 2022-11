Alles über Selbstbefriedigung!

Hunderte Fragen zum Thema Selbstbefriedigung bekommt das Dr.-Sommer-Team jährlich von Jungen und Mädchen. Hier findest Du die Antworten und jede Menge Tipps im Überblick.

Fast alle Jungen und Mädchen probieren sie irgendwann mal aus: Selbstbefriedigung. Damit sind Berührungen am eigenen Körper gemeint, die sexuell erregen. Einige genießen diesen "Sex mit sich selber" deshalb häufig. Andere nur gelegentlich. Eben nach Lust und Laune. Es ist sogar möglich, einen Orgasmus dabei zu bekommen. Jungen finden meist schnell raus, wie das geht. Bei Mädchen ist funktioniert das nicht immer ganz so leicht, was dran liegt, dass ihr Körper ganz anders funktioniert. Einige sind außerdem unsicher, ob und wie viel SB überhaupt gut ist. Kein Wunder, dass uns deshalb viele Mails erreichen, mit Fragen rund ums Thema.

Deshalb findest Du hier die wichtigsten Infos im Überblick:

Tipps für Selbstbefriedigung:

» 13 Tipps wie Du Selbstbefriedigunglernst!

» Selbstbefriedigung: So machen sich's Mädchen!

» Selbstbefriedigung: So machen sich's Jungs!

» Fünf Arten der Selbstbefriedigung bei Boys und Girls!

» Selbstbefriedigung! Was daran so gut ist!

Probleme/Unsicherheiten wegen Selbstbefriedigung:

» Was genau ist Selbstbefriedigung?

» Bei der Selbstbefriedigung erwischt worden?

» Krummer Penis von Selbstbefriedigung?

» Wie kann ich mit Selbstbefriedigungaufhören?

» Ab wann ist Selbstbefriedigungerlaubt?

» Kürzerer Penis durch SB?

» Selbstbefriedigungklappt nicht! Was kann ich tun...?

» Selbstbefriedigungist nicht mehr so toll wie früher!

» Unfruchtbar von Selbstbefriedigung?

» Ist echter Sex besser als Selbstbefriedigung?

» Über Selbstbefriedigung reden unter Girls! Wie mach ich das?

SB in der Beziehung:

» Gegenseitig zusehen bei Selbstbefriedigung?

» Er macht Selbstbefriedigungmit meiner Unterwäsche!

Umfrage zu SB:

» Selbstbefriedigung! Wann hast Du damit angefangen?

» Wie oft machst Du Selbstbefriedigung?

Quiz zu Selbstbefriedigung:

» Das Selbstbefriedigung-Quiz! Kennst Du Dich aus?