Krummer Penis von SB?

Mario, 14: Ich bin noch Jungfrau und masturbiere regelmäßig. Dadurch ist mein Penis etwas nach links geneigt. Gibt es Methoden, um den Penis wieder gerade zu machen?

Dr.-Sommer-Team: Nein. SB hat keine schädlichen Auswirkungen auf den Körper!

Lieber Mario,

es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Selbstbefriedigung eine Auswirkung auf die Form des Penis habe. Doch das stimmt nicht. Dass Dein Penis eine leichte Krümmung hat, ist ganz normal. So ist es bei vielen anderen Jungen und Männern auch. Der Grund dafür ist oft eine minimal unterschiedliche Größe der drei Schwellkörper im Penis, die bei einer Erektion eine leichte Krümmung verursachen kann. Das ist aber weder bei der Selbstbefriedigung noch beim Sex ein Problem. Daher machen Versuche, den Penis in eine andere Richtung zu biegen auch keinen Sinn.

Nur in sehr seltenen Fällen ist die Krümmung des Penis so extrem, dass sie wirklich Probleme verursacht. Betroffenen kann dann der Urologe helfen. So heißt der Facharzt, der unter anderem für Probleme mit dem Penis der richtige Ansprechpartner ist.

Für Dich ist vor allem wichtig zu wissen: Selbstbefriedigung hat keine schädliche Wirkung auf den menschlichen Körper. Im Gegenteil: Durch sie lernst Du Deinen Körper richtig kennen und kannst Dir selber schöne Gefühle bereiten. Also hab weiter Spaß daran – ohne schlechtes Gewissen.

Dein Dr.-Sommer-Team

