Kürzerer Penis durch SB?

Dennis, 14: Ich hab mal gehört, dass das Peniswachstum durch tägliche Selbstbefriedigungnegativ beeinflusst werden kann. Stimmt das?

Dr.-Sommer-Team: Nein. Darauf hat SB keine Auswirkung!

Lieber Dennis,

es gibt viel Gerüchte darüber, was Selbstbefriedigung angeblich alles Schädliches macht. Die Wahrheit ist aber: SB ist einfach eine tolle Möglichkeit, sich selber schöne Gefühle zu verschaffen. Sie ist also nichts Schlechtes und hat auch keinerlei negative körperliche Auswirkungen. Ein Problem würde sie aller höchstens, wenn Du keine anderen Interessen mehr hättest. Aber ansonsten kannst Du es auch mehrmals täglich tun, wenn Du Lust darauf hast. So machen es viele. Also keine Sorge. Wie groß Dein Penis eines Tages sein wird, ist allein durch Deine Gene bestimmt. Bis Du ausgewachsen bist, dauert es noch etwa bis Du 20 Jahre alt bist. Da kann also noch so einiges passieren.

Dein Dr.-Sommer-Team

