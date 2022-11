Über Selbstbefriedigung reden unter Girls! Wie mach ich das?

Julia, 12: Ich hab schon die ersten Erfahrungen mit Selbstbefriedigung gemacht und würde gern mal mit meinen Freundinnen darüber reden. Ich bin aber unsicher, wie sie das auffassen, weil ich schon etwas reifer bin, als sie. Ich möchte nämlich nicht, dass sie denken, ich sei pervers. Könnt Ihr mir helfen?

Dr.-Sommer-Team: Sprich mit der Freundin, der Du am meisten vertraust.

Liebe Julia,

Selbstbefriedigung ist ein spannendes Thema. Und viele Mädchen machen es – auch schon mit 12 Jahren. Für viele junge Jugendliche ist es nur noch etwas ungewohnt, offen über Sexualität zu sprechen. Mit ein bisschen Mut, Übung und den richtigen Gesprächspartnern kann das aber viel Spaß machen. Wenn Du noch unsicher bist, wie die anderen darauf reagieren, mach nicht unbedingt gleich ein Gruppengespräch daraus. Fange bei dem Mädchen an, dem Du am meisten vertraust und von dem Du denkst, dass sie offen für so ein Thema ist. Das kannst Du rausfinden, in dem Du eine Frage stellst. Zum Beispiel: „Ich hab auf www.BRAVO.de was über Selbstbefriedigung gelesen. Kennst Du Dich damit aus?“ An ihrer Reaktion merkst Du, ob sie Spaß an den Thema hat oder es ob es nicht so richtig ihre Welt ist. Und Du hast nicht gleich eigene intime Details erzählt, die Du im Nachhinein doch lieber für Dich behalten hättest. Wenn Du doch mit allen darüber ins Gespräch kommst, vereinbart gemeinsam, dass niemand etwas weitererzählt. Schließlich möchte keine auf dem Schulhof darauf angesprochen werden. Oder? Selbstbefriedigung ist schön, macht Spaß und entspannt. Es ist nichts falsch daran. Aber es ist eine intime Sache. Überlege Dir gut, wer zu dem Kreis der Auserwählten gehört, mit denen Du darüber offen sprechen möchtest. Mit diesen Vertrauten bringt es dann auch richtig Spaß, sich gegenseitig Tipps zu geben.

Dein Dr. Sommer-Team

