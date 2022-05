"Alle für Ella": Trailer-Premiere zum neuen Kinofilm!

"Alle für Ella": Lina Larissa Strahl wieder zurück

Nach vier sehr erfolgreichen "Bibi und Tina"-Filmen gibt Lina Larissa Strahl nach fünf Jahren mit "Alle für ELLA" ihr Comeback vor der Kamera! Ganz von der Erdoberfläche ist sie in dieser Zeit aber nicht verschwunden: Sie hatte einige Projekte als Synchronsprecherin und arbeitete an ihrer eigenen Musik.

Legt sie ihre Karriere als Sängerin jetzt erstmal auf Eis und widmet sich lieber wieder ihrer Schauspielkarriere? Ganz bestimmt nicht, denn in "Alle für Ella" spielt Musik auch eine ganz wichtige und tragende Rolle. Den ersten Trailer zum Film gibt’s für euch heute schon ganz exklusiv bei uns – ihr seht ihn hier also vor allen anderen! 😍

"Alle für Ella": So cool wird der Kinofilm!

Ella (Lina Larissa Strahl) steht kurz vor dem Abitur. Stressiger könnten ihre Tage zwischen Schule, Jobben und Babysitten gar nicht mehr sein. Finanziell sieht es bei ihrer Familie auch nicht gerade rosig aus. Aber all diese Probleme hält sie von ihren Freund*innen fern und konzentriert sich lieber auf ihre Band Virginia Woolfpack, die sie mit ihren Freundinnen Anaïs (Safira Robens), Romy (Malene Becker) und Cahide (Tijan Marei) gegründet hat. Die Band nimmt an einem Wettbewerb teil und lernt dort Gangster-Rapper Leon aka ALFAMK (Gustav Schmidt) kennen.

Erst kann Ella den Rapper so gar nicht leiden, aber wenig später knistert es schon ganz schön zwischen den beiden und die beiden machen sogar gemeinsam Musik. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht noch die Auseinandersetzung mit ihren Freundinnen, die nicht nur die Zukunft der Band, sondern auch ihre Freundschaft aufs Spiel setzt. Muss sich Ella am Ende zwischen Leon und ihren Freundinnen entscheiden? Das könnt ihr ab dem 08. September 2022 im Kino sehen. Um euch schon mal auf den Film einzustimmen, könnt ihr euch jetzt hier und ganz exklusiv bei uns den ersten Trailer von "Alle für Ella" anschauen!

