„After Passion“: Gewinne das von Hero Fiennes-Tiffin benutzte Buch

Ein kleines Geheimnis müssen wir dir über deinen potenziellen Gewinn allerdings noch verraten: Da das Buch bei den Dreharbeiten nur als Reqiuisite diente, handelt es sich dabei nicht wirklich um „The Great Gatsby“ des US-amerikanischen Autors F. Scott Fitgerald. Hero hat also nur so getan, als würde er dieses Meisterwerk lesen. In Wahrheit haben die Filmemacher einfach einen schicken Bucheinband um ein x-beliebiges Buch gebastelt. Aber hey, was soll’s? Immerhin hat HERO genau diese Buch-Attrappe in den Händen gehalten! Was will man also mehr? Übrigens: „After Passion“ läuft seit 11. April auf den deutschen Leinwänden und hat bereits am ersten Wochenende mehr als 270.000 Besucher in die Kinos gelockt. Damit hat der Film es locker auf Platz 1 der deutschen Kino-Charts geschafft und bereits 2,3 Millionen Euro eingespielt!

