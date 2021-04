Addison Rae: Was läuft da mit Kourtney Kardashian?

Addison Rae und Kourtney Kardashian: Ungewöhnliche BFFs

Addison Rae ist mit ihren 20 Jahren um einiges jünger als ihre 41-jährige BFF Kourtney Kardashian. Doch das hindert die beiden längst nicht an einer innigen Freundschaft. Sie lernten sich im März 2020 kennen, denn Kournteys Sohn Mason war großer Fan von Addisons TikToks, also wurde ein Treffen arrangiert. Die beiden Frauen freundeten sich vor allem wegen ihrer Vorliebe für Workouts an 💪🏼. Seither sind sie unzertrennlich und zeigen das auch immer wieder in gemeinsamen TikToks und Workout-Clips. Die dreifach Mami Kourtney Kardashian zeigt ohnehin gern ihren krassen Body.

Addison Rae und Kourtney Kardashian: Mehr als Freundschaft?

In der Reality-Show „Keeping up with the Kardashians”, die sich um das Leben der berühmten Familie dreht, zeigt nun Kourtneys Familie (Kim, Kris, Kendall, Khloe und Scott sind dabei) ihre Bedenken an der Freundschaft. Addison Rae, die sich erst frisch von Bodyfriend Bryce Hall getrennt hat, übernachtet oft bei Kourtney. Als Kim Kardashian Kourtneys Sohn Mason fragt, in welchem Zimmer Addison dann schläft, antwortet er „in dem meiner Mom“. Kim ist sich sicher „Kourtney ist so nicht mit ihren anderen Freundinnen“. Neugierig, wie wir die Kardashians eben kennen, schnappen sie sich den TikTok-Star und durchlöchern Addison mit Fragen. Zum Glück eher spaßig: Kreditscore, Vorstrafen, Blutgruppe. Ein richtiges Verhör 😄. Doch dann kommt Kim zur Sache: „Ganz ehrlich, am Anfang dachten wir, ihr zwei hättet was am Laufen.“ What? Scott Disick, Kourtneys Ex, fügt hinzu „Ich denke das immer noch“. Addison ist sehr überrascht von der Vermutung „Nein, da läuft nichts. Es ist sehr komisch, dass das so rüberkam“ 😅. Das ist ja mal ein verrücktes Missverständnis! Kourtney und Addison sind einfach enge Freundinnen, die ihre Liebe für Sport teilen. Süß! 💞

