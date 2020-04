Text-Nachricht mit Zeichenfolge legt iPhone lahm

Auf dem Handy lauern so einige Gefahren: Apps klauen klammheimlich deine Daten, auf WhatsApp werden gefährliche Kettenbriefe verschickt oder Cyber-Kriminelle hacken deine Accounts. Gerade erst sorgte eine große Sicherheitslücke beim iPhone für Schlagzeilen, jetzt wurde schon der nächste Bug bei Apple entdeckt. Dieser iOS-Bug ist wirklich besonders ärgerlich und nervig, denn du musst nur eine bestimmte Nachricht erhalten und schon verabschiedet sich dein iPhone oder iPad. Die Text-Bombe enthält eine Zeichenfolge in der Sprache Sindhi, die unter anderem in Pakistan gesprochen wird. Oft ist noch ein Emoji wie zum Beispiel die italienische Flagge im Text enthalten. Diese Nachricht kann über WhatsApp, Twitter und andere Apps empfangen werden, sobald sie bei dir ankommt, reagiert dein Gerät nicht mehr. iPhones, die mit iOS 13.4.1 laufen, sollen betroffen sein.

iPhone hat sich aufgehängt: Was hilft?

Berichten zufolge wurde der Bug in der iOS-Version iOS 13.4.5 behoben, allerdings nur in der Beta-Version, die noch nicht allen zugänglich ist. Wenn die Nachricht bei dir gelandet ist und dein Handy gecrasht ist, kannst du einen Neustart erzwingen. Beim iPhone 11 erfolgt der Hard Reset durch das Drücken der Lauter-Taste, dann folgt die Leise-Taste und als letztes musst du die Taste an der rechten Seite halten, bis das Apple-Logo erscheint.

