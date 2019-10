YouTuber Aaron Troschke steht voll auf seine YouTube-Kollegin und Beauty-Maus MrsBella – LOL! Schon in etlichen Videos hat er ihr seine Liebe gestanden. Und er verriet uns im BRAVO-Interview: "MrsBella ist meine Traumfrau!" Doch so wirklich landen kann der ehemalige TV-Show-Kandidat nicht. Dafür schickte MrsBella ihn in die Friendzone und heute sind die beiden BFFs! Naja, immerhin … 🙈