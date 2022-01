Liebesbeweise: Die kreativsten für deine Freundin/deinen Freund

Love Notes: Verstecke deinen süßen Liebesbeweis

Auf mehreren Zetteln schreibst du, warum du deine bessere Hälfte so gern hast. Auch ein schönes Liebesgedicht kannst du auf einen schreiben. Sehr besonders wäre natürlich ein selbst geschriebenes Gedicht als Liebesbeweis für deine Freundin/deinen Freund. Diese Botschaften versteckst du dann in seiner/ihrer Jacke, Tasche oer klebst sie als Post-It an einen Spiegel, den Schrank oder ähnliches. Wenn er/sie die Nachrichten findet, wird er/sie sicher überglücklich sein.

Eine kleine Message als süßer Liebesbeweis von der Freundin/dem Freund zu finden, rettet jedem den Tag! stock.adobe.com/ macondos

Einer der besten Liebesbeweise: Sei aufmerksam!

Eigentlich muss es nicht die ganz große Geste sein wie etwa ein Feuerwerk oder ein richtig teures Geschenk. Ein viel süßerer Liebesbeweis an deine Freundin/deinen Freund, ist es, wenn du ihr/ihm zeigst, dass du zuhörst. Dein/e Partnerin schwärmt von einer Kleinigkeit wie z.B. coolen Ohrringen, einer bestimmten Süßigkeit oder aber der neuen BRAVO😋? Wenn du sie/ihn dann damit überraschst, hast du ihr/sei Herz gleich noch viel mehr gewonnen!

Schoki-Liebe

Kauf deinem Schatz seine/ihre Lieblingsschokolade. Dann mach vorsichtig die Verpackung ab, lege eine kleine Botschaft dazu und verschließe alles wieder behutsam. ODER: Öffne ein Überraschungsei ganz vorsichtig und fülle es mit einem kleinen, ganz persönlichen Geschenk. Mit diesem Liebesbeweis wird deine Freundin/dein Freund sicher nicht rechnen.

Süßer Liebesbeweis ohne Worte

Die Kinokarten vom ersten Date, Liebesbriefe, gemeinsame Bilder – hast du das alles aufgehoben? Dann kleb alles zusammen in ein kleines Büchlein und schreib die tollen Erinnerungen eurer Beziehung dazu auf. Ein richtig kreativer Liebesbeweis, den ihr dann zusammen beim Durchblättern genießen und in eurer Liebesvergangeheit schwelgen könnt.?? Noch mehr Geschenke mit Bildern findest du übrigens hier: Fotogeschenke selber machen.

Nur für dich!

Gutscheine gelten eigentlich als lahmes Notfallgeschenk. Wenn man es aber richtig angeht – vergiss die typischen Standards wie Kino, Massage – , kann sich so ein Gutschein in einen süßen Liebesbeweis für deine Freundin/deinen Freund verwandeln. Überlege dir lieber genau, was dein Schatz liebt (und du nicht so sehr). Er spielt gerne Videospiele, du bist kein Fan davon? Dann versprich ihm zum Beispiel, mal mit ihm zu gamen. Vielleicht wirst du dann auch ein Gaming-Fan. Oder sie steht total auf Tanzfilme, aber du kannst die eigentlich gar nicht ab? Dann ist ein Dance-Movie-Abend-Gutschein doch perfekt. Wichtig ist dann natürlich, dass du beim Gamen oder Film schauen auch gute Laune hast und nicht etwa doofe Srpüche bringst. Zeige deinem/r Liebsten, dass du für ihn/sie wirklich alles tun würdest und bereit bist in seine/ihre Welt einzutauchen.

Liebesbeweis per WhatsApp und Co.

Am dringendsten brauchen wir liebe Worte von unserem/r Partner/in, wenn wir gerade nicht zusammen sein können. Ein altbewährter aber immer noch süßer Liebesbeweis ist dann eine "Ich denk an dich"-Message, ein "Ich vermisse dich"-Anruf oder ein ganz überraschendes "Ich liebe dich" – so machst du deinem Schwarm am besten deutlich, wie wichtig er/sie dir ist und zauberst ihm/ihr sofort ein Lächeln ins Gesicht.



Süßer Liebesbeweis für Zwischendurch: Eine persönliche Nachricht stock.adobe.com/ terovesalainen

Der "Bist du verrückt"-Liebesbeweis

Du hast all die anderen lieben Gesten schon ausprobiert und willst mal etwas richtig Großes machen, weil dein Schatz es einfach verdient hat? Oder hast du vielleicht total Mist gebaut und dein/e Partner/in vertraut dir nicht mehr so wie zuvor? Dann muss ein richtig großer, vielleicht auch etwas verrückter Liebesbeweis her (Nein wir reden nicht von Tattoos oder einer teuren Handtasche)! Allerdings muss der wirklich auf deine Freundin/deinen Freund angepasst sein. Steht er/sie nicht gern im Mitelpunkt und ist eher schüchtern, wäre eine oldschool Liebeserklärung vor ihrem/seinem Fenster und mit Ghettoblaster definitiv nichts. Genau deshalb können wir dir hier keine exakte Anleitung geben, außerdem soll das ganze ja deine eigene Idee sein! Aber als Inspiration könntest du zum Beispiel folgendes nehmen: Bei welcher Liebeszene hat deine Freundin schon mal geschwärmt oder nur "Oh wie süß" gesagt? Gibt es etwas, dass sich dein/e Liebste/r schon ewig von dir wünscht, du bisher aber keine Lust dazu hattest (aber eigentlich schon mal mitmachen könntest)? Natürlich kannst du bei solchen Aktionen auch immer die Freunde oder Familie einspannen, die kennen deinen Schatz ja auch extrem gut. Am Ende ist nur wichtig, dass die Message ankommt und sie/er vor Überraschung und Freude "Bist du verrückt" ruft.😱😊