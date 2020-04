6ix9ine: Instagram-Comeback nach dem Knast

Es ist die Sensation des Monats: Gangster-Rapper 6ix9ine wurde am Freitag ganz überraschend frühzeitig aus dem Knast entlassen! Der Grund: Da der 23-Jährige unter chronischem Asthma leidet und somit der Corona-Risikogruppe angehört, stellte sein Anwalt bereits vor zwei Wochen einen Antrag auf eine vorzeitige Entlassung. Mit Erfolg! Am 3. April (geplant war eigentlich August) kam er wieder frei. Fans warten seitdem gespannt auf ein erstes Lebenszeichen von dem Rapper. Bisher hat er zwar noch keinen eigenen Post auf Instagram verfasst – sein letztes Foto postete er vor seinem Gefängnisaufenthalt. Doch jetzt meldete sich 6ix9ine trotzdem auf Instagram zurück: Er kommentierte ein Foto!

6ix9ine: Verräter-Kommentar auf Instagram

6ix9ine saß aufgrund mehrerer Straftaten im Knast. Um seine Haftstrafe zu verkürzen, verriet er seine Mittäter und ehemaligen Gang-Mitglieder! Deshalb bekam er den allgemeinen Ruf des Verräters. Nicht besonders cool als Rapper … Doch 6ix9ine scheint seinen verrückten Humor beibehalten haben und spielt mit genau diesem Klischee! In einem Instagram -Post der Seite "The Shade Room" wurde jetzt verkündet, dass der Bürgermeister von Los Angeles "Verräter" von Corona-Verstößen belohnt. Wer beispielsweise (unerlaubt) geöffnete Läden meldet, bekommt eine Belohnung. 6ix9ine konnte als "CEO der Verräter" folgenden Kommentar unter dem Post tatsächlich nicht lassen: "Coming to the rescue" (deutsch: "Ich komme zu Hilfe"). LOL 😆

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!