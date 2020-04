Lil Shrimp: Krasser Hype mit 14

Krasse Klickzahlen, teure Uhren und jede Menge Fans – von dem, was Lil Shrimp schon erreicht hat, träumen viele! Sein Song "Bentley Black" erreichte über zwei Millionen Klicks auf YouTube. Kein Wunder, seit seinem Karriere-Start hat er ein starkes Team hinter sich: Das Musikvideo zum Track wurde von Orkan Ce directed. Der Videograph arbeitet sonst mit Rap-Größen wie Bushido, AK und Samra! Doch wie schafft man es, so jung so krass gehyped zu werden? Ganz einfach: Lil Shrimp ist in seiner Schule aktives Mitglied Rap-AG. Dort konnte er sich fleißig mit seinem Lebenstraum beschäftigen! Das allein reichte aber noch nicht für den großen Durchbruch …

Lil Shrimp: Teil einer Rap-Familie

Neben einer Menge Talent zum Rappen verfügt Lil Shrimp auch noch über die richtigen Kontakte. Er stammt aus einer Künstlerfamilie! Lil Shrimp ist nämlich der Neffe des Rappers Gringo. Dass Lil Shrimp vielen Boys in seinem Alter damit karrieretechnisch voraus ist, dürfte klar sein – schon auf den HYPE-Awards hatte der Rapper uns verraten, wie er mit dem Fame bisher umgeht!

Lil Shrimp: Keinen Führerschein, aber zwei Mercedes GLA

Seit Neustem gehören jetzt auch zwei neue Mercedes-Benz zu Lil Shrimp's Eigentum. Die Luxuskarossen des Models GLA dürften zusammen um die 80.000 Euro gekostet haben – eine stolze Summe! Und das, obwohl er mit seinen 14 Jahren noch gar keinen Führerschein machen darf. Auf wen das Auto angemeldet ist, hat er bisher nicht verraten. Das Kürzel "SG", das auf beiden Kennzeichen steht, dürfte aber für seine "Scampi Gang" stehen. Bis er selbst hinterm Steuer sitzen kann, muss er sich aber noch etwas gedulden. Um seine beiden "Babys", wie er sie nennt ,auszuführen, sucht er jetzt auf Instagram einen Fahrer 😏

