10 Tipps: So wirkst du älter und erwachsener!

Nachdem dein Outfit nun stimmt, kommt der nächste Schritt, damit du älter aussiehst: Ein gepflegtes Äußeres! Klar, ein Baby-Face oder pubertäre Pickel verschwinden nicht sofort, aber du kannst definitiv etwas dafür tun, trotzdem erwachsener zu wirken:

Nutze die richtige Hautpflege gegen die Mitesser Lass dir einen guten Haarschnitt verpassen Verzichte auf zu kindliche Frisuren wie Space-Buns oder Zöpfchen Lass deinen Bart wachsen aber pflege und stutze ihn ordentlich Nutze Deo und Parfum mit einem erwachseneren Duft (nicht zu süß)

Mädels haben bei der Frage, "wie sehe ich älter aus und wirke erwachsener" einen kleinen Vorteil, denn sie können dafür Make Up verwenden. Schon ein bisschen Eyliner und Wimperntusche können da einiges ausmachen. Wichtig ist nur: Übertreibe nicht und lerne dich richtig zu schminken. Mit schwarzen Balken als Augenbrauen, dunklen Make-Up-Flecken und knallrotem Rouge auf den Wangen wird dich nämlich niemand ernst nehmen. Die besten Tipps, wie du dich älter schminken kannst, findest du hier. Und an alle Jungs: Auch ihr dürft in die Make-Up-Trickkiste greifen, wenn ihr möchtet, und zum Beispiel mit etwas Camouflage oder Concealer eure Pickel abdecken (unbedingt auf den Hautton abstimmen!). Das ebenmäßigere Hautbild lässt euch dann sofort reifer wirken.