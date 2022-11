10 Serien-Küsse: Sabrina & Nick von Chilling Adventures of Sabrina

Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) und Nick Scratch (Gavin Leatherwood) trafen zu Beginn der Serie aufeinander und sofort spürte man die Anziehungskraft der beiden zueinander.

In der zweiten Staffel entfaltete sich dann ihre Liebe und zwar im „Church of Night“ Theaterstück. Mit Sabrina in der zweiten Besetzung von Lilith und Nick als Lucifer, lassen sie endlich ihren aufgestauten Gefühlen freien Lauf. Im Laufe des Theaterstücks werden die beiden ziemlich leidenschaftlich, was ihre Zeilen angeht. Gegen Ende schauen sich tief in die Augen und es kommt zum Kuss. Ihr erster Kuss und der Beginn einer sehr komplizierten, aber innigen Beziehung. 💕