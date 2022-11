10 Serien-Küsse: Chuck & Blair von Gossip Girl

Wir können gar nicht genau sagen, welcher Kuss zwischen Blair Waldorf (Leighton Meester) und Chuck Bass (Ed Westwick) in der Serie Gossip Girl der unvergesslichste ist, denn während ihrer langjährigen On-Off-Beziehung knallt und knistert es des öfteren. 💥

Aber mal auf Anfang: Die beiden sind zusammen mit ihren besten Freunden Serena Van Der Woodsen und Nate Archibald an der Upper East Side aufgewachsen. Intrigen, hinterhältige Machenschaften und verletzte Herzen bestimmen das Leben der zwei dunklen Charaktere und doch finden sie letztlich zueinander. Den Auftakt der Serien-Romanze macht der erste leidenschaftliche Kuss der beiden im Taxi auf dem Weg ins Hotelzimmer, nachdem Blair Chuck in seinem neuen Club besuchen wollte, um sich von ihren eigenen Problemen abzulenken. Wie es das Schicksal so will, verliert sie an diesem Abend auch noch ihre Unschuld an Chuck.