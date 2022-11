10 Serien-Küsse: Mike & Eleven von Stranger Things

Zum ersten Kuss zwischen Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) kommt es in der letzten Folge der ersten Staffel von „Stranger Things“. Kleiner Funfact: Es war überhaupt der erste Kuss von Schauspielerin Bobby Brown!

Doch wie kam es dazu? Im Showdown der Staffel sind Mike und seine Freunde in der Schule, um durch Elfi Kontakt mit der anderen Seite aufzunehmen.

In der Cafeteria haben die beiden einen kurzen Augenblick Zweisamkeit. Mike erklärt Elfi, dass seine Familie sie aufnehmen wird, wenn das alles vorüber ist, er aber deshalb nicht wie ein Bruder für sie sein will. Und warum? Na, weil er sie mehr mag als auf freundschaftliche Art und Weise. Um ihr zu zeigen, was er meint, küsste er sie einfach.