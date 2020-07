Zooey Deschanel: Süß in "New Girl", launisch im echten Leben

Zooey Deschanel feierte ihren Durchbruch mit der lustigen Serie "New Girl", in der sie die verpeilte, aber liebenswürdige Jess spielte. In der Serie wirkt Zooey wie eine, mit der man super gerne befreundet sein würde. Im echten Leben wohl eher nicht. Am Set soll sie launisch, ungeduldig und unfreundlich sein – Mpf! Und auch zu ihren Fans ist sie nicht besser: Eine Gruppe Mädels wartete auf Zooey nach den Dreharbeiten, um ein Autogramm ihres Idols zu ergattern. Doch die Schauspielerin soll mega wütend geworden sein und ihren Assistenten angeschrien haben: "Schaff mir die vom Hals".