Zerbrochene Star-Freundschaften: Victoria Justice und Ariana Grande

Die beiden Girls freundeten sich 2010 am Set von „Victorious“ an. Doch bereits während dieser Zeit sollen sich Ariana Grande (25) und Victoria Justice (26) zerstritten haben. Auf Instagram sieht man Ari immer wieder mit dem Cast von „Victorious“ abhängen – mit Ausnahme von Victoria selbst. Angeblich soll Victoria auch das Coachella Festival dieses Jahr extra früher verlassen haben, um nicht bei Aris Konzert dabei zu sein. Nach der virtuellen "Victorious"-Reunion im März 2020 scheinen sich die beiden wieder anzunähern. So gratulierten sich beide auf Twitter gegenseitig für ihre aktuellen Erfolge! In einem Interview gestand Voctoria Justice außerdem kürzlich, dass es nie einen richtigen Streit gegeben habe und es in der Öffentlichkeit total aufgebauscht wurde. Wir hoffen, dass es in diese Richtung weitergeht.