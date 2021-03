Zerbrochene Star-Freundschaften: Demi Lovato und Selena Gomez

Selena Gomez (26) und Demi Lovato (26) lernten sich am Set der Kinderserie „Barney und seine Freunde“ kennen. Seitdem ging ihre Freundschaft durch viele Höhen und Tiefen. Als sich jedoch Sel in einem Interview über Demis Gesundheitszustand nach ihrer Überdosis äußerte, ging das der „Sorry Not Sorry“-Sängerin wohl zu weit. Demi entfolgte Selena auf Instagram. Doch Sel gibt nicht auf: Als Demi 2020 bei den Grammys das erste Mal nach ihrer Überdosis auftrat, schrieb Selena nette Worte über ihre ehemalige Freundin: "Ich wünschte, es gäbe Worte, um zu beschreiben, wie wunderschön, inspirierend und VERDIENT dieser Moment war. Demi, ich bin so glücklich für dich. Danke für deine Courage." In einem Interview hat Demo Lovato darauf reagiert und verraten, dass sie und Selena Gomez trotz allem keine Freunde sind.