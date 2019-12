Das Ende von ApeCrime: YouTube-Gang trennt sich!

Cengiz Dogrul, Andre Schiebler und Jan-Christoph Meyer sind als ApeCrime zu YouTube-Helden geworden. Das Trio gehörte zu den YouTube-Pionieren in Deutschland und unterhielt seine Fans jahrelang mit kreativen Videos. Langjährige Fans merken immer, wie krass sich ihre YouTube-Stars verändern. Und jetzt soll alles vorbei sein. Schon seit Oktober spekulieren Fans, ob die drei Freunde ihre YouTube-Karriere beenden. Die Indizien: Keine neuen Videos, die Mitglieder entfolgen sich gegenseitig auf Instagram und auch in der Öffentlichkeit sieht man sie nur noch selten zusammen. Andre Schiebler sorgt jetzt in seiner Instagram-Story für Klarheit: "In diesem Jahr ist viel Positives passiert, es ist auch viel Negatives passiert. Die Trennung von ApeCrime – das kann man jetzt ganz offiziell sagen, dass es das nicht mehr gibt." Das wäre der zweite Schock für dieses Jahr: Denn auch die Lochis haben im Mai verkündet, dass sie kein YouTube mehr machen werden!

ApeCrime: Karriere-Aus wegen Streit?

Was genau der Grund für die Trennung der beliebten YouTube-Gang ist, hat Andre jedoch nicht verraten. Wie es aussieht, müssen ApeCrime jedoch im Streit auseinandergegangen sein. Denn die Jungs kommunizieren aktuell wohl nur noch über Anwälte. Wenn es so ist, könnte es wohl noch eine Weile dauern, bis wir vollkommen aufgeklärt werden. Andre will nun als Anderson Rey alleine durchstarten und Musik produzieren. YouTube ohne ApeCrime? Das können sich viele Fans nicht vorstellen! Auch wir werden das lustige Trio vergessen und hoffen, dass sich die Jungs wieder vertragen und auch Solo mit ihren Projekten erfolgreich und glücklich werden.

