YouTuber Jarow in Todesangst

Eigentlich wollte YouTuber Jarow sich nur coole 1,5 Stunden mit seinem Kumpel Paul machen, als er das Hamburg Dungeon besuchte. Doch nach seinem Rundgang durch die insgesamt 13 Grusel-Show-Bereiche kommt alles anders als erwartet: Der künstlerische Leiter des Hamburg Dungeon stellt Jarow, der auf YouTube knapp 2 Millionen Abonnenten hat, eine Challenge, die es in sich hat: Jarow soll die Nacht in der Wohnung einer Axtmörderin verbringen. Ja, richtig gelesen! Diese Wohnung ist Teil des Hamburg Dungeon und eine Nachbildung des Hauses von Maria Katharina Wächtler, die es wirklich gegeben hat. Im 18. Jahrhundert war ihr Fall einer der bekanntesten Kriminalfälle überhaupt: Die junge Frau soll ihren Mann erschlagen und seine Leiche anschließend mit einer Axt zerteilt haben. Der grausame Mord war das Ende einer langen Leidensgeschichte, denn zuvor hatte ihr Mann die Hamburgerin jahrelang misshandelt. Noch heute soll sich ihr Geist in den Straßen der Stadt umhertreiben… Aber zurück zum Dungeon: Dort steht eine Nachbildung von Maria Katharina Wächtlers Bett – und genau in diesem Bett soll Jarow schlafen.

Jarow: Horror-Nacht mit Axtmörderin

Was macht also der 23-Jährige? Er nimmt die Challenge natürlich an! Doch es sieht ziemlich schnell danach aus, als würde der YouTuber seine Entscheidung bereuen: Denn wie soll er in der kargen Wohnung mit Blutspritzern an den Wänden zur Ruhe kommen? Zudem gibt es keine Toilette und kein elektrisches Licht. Nur einen Nachttopf und eine Kerze. So weit, so gruselig… Doch es kommt noch schlimmer: Jarow und sein Kumpel Paul begehen einen fatalen Fehler: Sie löschen aus Versehen die Kerze und damit ihre einzige Lichtquelle! Dann beginnt der absolute Horror für die beiden: Ratten laufen durch das Zimmer, ein Baby weint im Nebenraum, Dinge fallen von der Wand... Und dann geschieht plötzlich etwas, das Jarow in Todesangst versetzt! Wird Jarow die Nacht unbeschadet überstehen? Die ganze Story und die Antwort erfahrt ihr, wenn ihr das Video bei YouTube guckt 👻

