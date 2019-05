Dieser Star sieht jetzt aus wie Arielle, die Meerjungfrau!

Ariel Winter begeistert mit roten Haaren

Eigentlich kennen wir Ariel Winter als dunkelhaarige Schönheit. Seit 2009 verkörpert die 1,55 m kleine Schauspielerin in der US-amerikanischen Comedy-Serie „Modern Family“ die Streberin „Alex Dunphy“ und bringt mit ihrem schwarzen Humor regelmäßig Millionen Zuschauer zum Lachen.

Doch jetzt hat Ariel ihren gewohnten Style gegen etwas völlig Neues eingetauscht – zumindest frisurentechnisch. Denn die 21-jährige hat sich ihre dunkelbraunen Haare rot färben lassen und macht damit Disney-Prinzessin Arielle Konkurrenz! Die Ähnlichkeit zu der hübschen Meerjungfrau ist auch Ariel selbst nicht entgangen, was die Bildbeschreibung ihres neusten Insta-Pics verrät. Denn dazu schrieb die Kalifornierin: „Part Of Yourrrrrr Worrrrrld“, zusammen mit zwei Meerjungfrauen-Emojs. („Part Of Your World“ ist die englische Version des Disney-Songs „Ein Mensch zu sein“, den Arielle singt, als sie von einem Leben an Land träumt.) Ariels Insta-Abonnenten sind total begeistert von ihrem neuen Look, darunter auch viele Stars. „Love“, kommentierte Schauspiel-Kollegin Bella Thorne. „Das sieht umwerfend aus!“, schrieb Schauspielerin Harley Quinn Smith und „Fett“, findet den neuen Hairstyle US-TV-Star Jack Griffo.

