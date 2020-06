YouTuber David Dobrik: Fan-Liebe macht ihm Angst!

Die Liebe von einem Fan zu seinem Idol scheint manchmal unendlich zu sein. Sie erstellen Fan-Seiten, reposten alles von ihrem Liebling, kaufen Merch, streamen die Videos und vieles mehr. Manche Fans wollen noch einen Schritt weitergehen. Ihren Favoriten im realen Leben treffen, mit ihm reden und ein Foto schießen. Alles kein Problem für den YouTuber David Dobrik. Er überrascht seine Fans auch mal mit einer 10.000 Dollar Challenge. Der Amerikaner ist richtig close mit seinen Fans und nimmt sich gerne für sie Zeit, wenn er von ihnen auf der Straße angesprochen wird. Doch nun sind einige Follower zu weit gegangen. Sie sind David Dobrik im wahrsten Sinn des Wortes nach Hause gefolgt und das macht ihn echt Angst! 😰

YouTuber David Dobrik: Bitte an seine Fans

Via Instagram meldet sich David Dobrik höchstpersönlich und hat eine Bitte an seine Fans: "Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich euch schätze und wie viel ihr mir bedeutet, aber bitte verfolgt mich nicht zu meinem Haus! Das ist auch kein Spaß oder lustig. Das ist mein Zuhause und ich will mich sicher fühlen. Es ist einfach ein gruselig und es macht mir Angst, wenn fremde Menschen vor meiner Haustür sind. Ich hoffe, ihr versteht das! ❤️" Im Endeffekt bittet der YouTuber nur darum, dass man seine Privatsphäre respektiert. Die meisten tolerieren das sowieso schon. Bleibt nur zu hoffen, dass die anderen Fans von David, das auch verstehen, und seinen Wunsch ernst nehmen.

