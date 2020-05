David Dobrik und Natalie: Wirklich nur Freunde?

David Drobik ist wohl der erfolgreichste YouTuber der ganzen Welt. Auf seinen beiden YouTube-Kanälen @David Dobrik und @David Dobrik Too hat er insgesamt über 25 Millionen Follower (Stand Mai 2020)! Seine Clique, "The Vlog Squad" gehörte 2019 zu den Top 5 der beliebtesten YouTube-Channels und konnte im selben Jahr über 2,4 Milliarden Views zählen! Ziemlich krass sind aber nicht nur seine Klickzahlen sondern auch Davids ganzes Leben als YouTuber. In seinem Haus in L.A. lässt der 23-Jährige es sich so richtig gut gehen. Immer dabei, seine Jugendfreundin und Assistentin Natalie. Gerade stecken beide zusammen in der Quarantäne fest. Bei so viel Zweisamkeit, könnten doch sicher auch die ein oder anderen Gefühle ins Spiel kommen, oder?

David Dobrik: Natalie oder Addison Rae?

Schon länger vermuten seine Fans, dass da mehr als nur Freundschaft zwischen David und Natalie ist. Die zwei sind super close und ein eingeschweißtes team. Und mal ehrlich, allein optisch würden sie einfach das absolute Dream-Couple abgeben. 😍 Vor allem ihr 9-Years-Throwback-Post von der Prom-Night löste bei vielen das Gefühl aus, dass zwischen den beiden doch etwas mehr ist. Kurze Zeit später kam jedoch das Geücht auf, dass David der neue Freund von TikTok-Star Addison Rae sei. Viele Follower fragten sich, was zwischen Addison Rae und David Dobrik läuft, doch so wirklich äußern wollten die sich dazu nicht. In einem Interview sorgte der Influencer jetzt aber für Klarheit, was in seinem Liebesleben wirklich abgeht…

Datet David Dobrik seine Assistentin Natalie?

Im Interview mit ET-Online sprach er nun über seine Beziehung zu Natalie: "Zwischen uns läuft nichts", verrät der YouTube-Star und scherzt weiter: "Natalie wünscht sich das nur". Daraufhin ruft die hübsche Brünette aus dem Hintergrund "AUF GAR KEINEN FALL"! Crazy, aber manchmal ist es eben einfach nur eine tiefe Freundschaft zwischen einem Mann und einer Frau – ganz ohne Liebe. "Ich denke mittlerweile sollte allen klar sein, dass Natalie und ich nur Freunde sind! Wir werden uns niemals daten! Selbst wenn diese Pandemie 25 Jahre andauerte und wir feststeckten, wird es niemals passieren!" macht David deutlich. Puh, nachdem Statement dürften wohl alle Zweifel geklärt sein. So schnell wird wohl keiner mehr fragen, ob es da doch vielleicht Gefühle gibt!

