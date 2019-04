YouTube-Star: Heirat und Schwangerschaft mit 15!

Danielle Cohn: Plötzliche Hochzeit

Am 6. April dieses Jahres gaben YouTube-Star Danielle Cohn (15) und Schauspieler Mikey Tua (16) sich das JA-Wort. An sich eigentlich keine große Sache - doch die beiden ernten dafür ganz schön Kritik via Social Media. Denn Danielle ist gerade einmal 15 Jahre alt. Obendrein ist sie schwanger und das spaltet ihre 3,5 Millionen Fans auf Instagram. Einige finden es eindeutig zu früh, andere wiederum finden es völlig in Ordnung.

Danielle Cohn: Fake-Schwangerschaft?

Die Netzdiskussionen gehen sogar soweit, dass einige glauben sie, täusche ihre Schwangerschaft nur vor. "Ich bereite schonmal meine Fake-Kondolenz für ihre Fake-Fehlgeburt vor", schreibt ein User. Ein anderer lästert: "Vielleicht beenden sie und ihr Baby die High School zusammen". Wir finden: Jeder sollte das tun, was er für richtig hält. Solang ihre Familien hinter dem jungen Glück stehen, ist doch alles wunderbar.

