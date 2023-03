"You" Staffel 4: Hat Joe Marienne schon ermordet?

In einer neuen Theorie schrieb ein Fan: "Was, wenn Marienne bereits tot ist? Wir haben nie gesehen, wie der Zug mit Marienne an Bord abgefahren ist." Der Fan schlug dann einen ganz neuen Gedankengang vor: "Sobald er zu Jonathan wurde, konnte er nicht mehr verarbeiten, dass er Joe war und tat, was Joe tut." Hat Joe Marienne also vielleicht doch schon ermordet und ist der wahre Killer? Aber hatte Rhys nicht schon zugegeben, dass er der Mörder ist? Auch darauf haben die Fans eine Antwort: "Rhys ist real, aber seine Interaktionen mit Joe, wenn sie allein sind, nicht. Wenn es um Jonathan und Rhys geht, ist Rhys ein Spiegelbild von Joe." Die Interaktionen zwischen ihm und Rhys sollen also nur Hirngespinste sein und er nutzt seine erfundene Version von Rhys, um von seinen Taten abzulenken. Klingt ziemlich verrückt, aber auch plausibel. Ob die Fans mit dieser Theorie recht haben, sehen wir schon in wenigen Tagen in Teil 2 von "You"!