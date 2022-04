"The Witcher" Staffel 3: Drehstart und alle wichtigen Infos

Ihr habt richtig gelesen! Die Dreharbeiten der neuen "The Witcher"-Staffel haben offiziell begonnen! Netflix höchstpersönlich droppte dies und veröffentlichte auch das allererste Behind-the-Scene-Foto. Nun fragen wir uns natürlich alle: "Wann können wir die 3. Staffel streamen?". Alle wichtigen Infos bekommst du hier. ⤵️

"The Witcher" 3: Dreharbeiten in vollem Gange

Mitte Dezember vergangenen Jahres, um genau zu sein am 17.12.2021, erschien die 2. Staffel von "The Witcher" auf Netflix. Neben viel Aufregung um Sex-Szenen bei "The Witcher" wurde auch die Frage geklärt, ob Ciri Geralts Tochter ist. Nun, fast vier Monate später haben wir eine gute Nachricht für alle "The Witcher"-Fans. Es geht weiter! Netflix droppte, dass die Dreharbeiten wieder gestartet sind und worüber wir uns in Staffel 3 freuen können!

Netflix-Horoskop: Diese Serie passt zu deinem Sternzeichen

Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) und Henry Cavill (Geralt) stecken mitten in der Produktion von "The Witcher 3". Netflix

"The Witcher": Was passiert in Staffel 3?

Alle, wirklich alle Fraktionen haben es nun auf Ciri abgesehen, von der Bruderschaft bis Nilfgaard! Die Bruderschaft fürchtet Ciri, da sie mit ihrem Älteren Blut die Welt zerstören könne. Doch auch die Herrscher*innen der Nördlichen Königreiche sehen in ihr eine politische Gefahr und wollen sie tot sehen. Emhyr (Duny) hat eigene Pläne mit seiner Tochter, die tatsächlich einen Anspruch auf den Kaiser*innen Thron hätte!

Doch auch die Elfen wollen Ciri für sich, schließlich könnte sie mit ihrem Älteren Blut die Befreierin der Rasse werden. Doch wofür wird sich Ciri entscheiden? Gerade hat sie Gerald, Yennefer und die Bewohner von Kaer Morhen als ihre neue Familie akzeptiert, dabei weiß sie nicht, dass ihr Vater noch am Leben ist. Derselbe Vater, der Ciris Heimatstadt angegriffen und ihre Großmutter umgebracht hat, wohlgemerkt! Yennefer, der Ciris magische Ausbildung anvertraut wurde, führt sie zur geschützten Festung Aretuza, wo sie hofft, mehr über die verborgenen Kräfte des Mädchens herauszufinden. Ob sie wollen oder nicht: Ein großer Kampf steht bevor und alles muss auf eine Karte gesetzt werden! Wie viele Todesopfer wird es zu beklagen geben? Wir dürfen uns in der neuen 3. Staffel von "The Witcher" auf einige Konflikte und Dramen gefasst machen.

Auch spannend:

Wann erscheint Staffel 3 von "The Witcher"?

In einem Interview mit techradar sprach Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich darüber, dass wir noch eine Weile auf die neue Staffel warten müssen. In der Woche vom 03.12. habe ihr Autor*innen-Team gerade erst die Arbeit am Skript beendet. „Der kreative Prozess beginnt gerade erst“, so Hissrich. Die dritte Staffel basiert auf dem Buch „Die Zeit der Verachtung“, welches das Lieblingsbuch von Hissrich sei. „Ich habe das Gefühl, Staffel 1 und 2 haben den Grundstein gelegt für all die großen Dinge, die bald passieren werden“, teasert sie an. Wann wir mit der 3. Staffel von "The Witcher" rechnen können, ist aktuell noch nicht bekannt. Wir werden euch über alle kommenden News auf dem Laufenden halten!

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->