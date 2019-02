Wird diese Serie das neue "Violetta"?

Netflix: "GO! Sei du selbst"

Nachdem die letzte Folge von der beliebten Serie "Violetta" vor knapp drei Jahren über die Bildschirme flimmerte, gab es seither keine Serie die mit "Violetta" mithalten konnte. Möglicherweise haben wir demnächst eine neue Lieblingsserie. "GO! Sei du selbst" (Originaltitel: Go! Vive a tu Manera) ist eine argentinische Telenovela, die ab dem 22. Februar 2019 auf Netflix laufen wird. Darin geht es um die Protagonistin Mia. Sie erhält ein Stipendium für eine Elite-Akademie der darstellenden Künste. Mia passt sich schnell an und findet neue Freunde, jedoch gerät sie mit der Tochter des Besitzers aneinander. Die beiden Girls batteln sich darum, wer beliebter ist. Die Musical-Serie erinnert dabei ganz stark an "Violetta". Kein Wunder, denn Víctor Tevah (Produzent bei Violetta und Soy Luna) agierte auch hier wieder als Produzent.

"GO! Sei du selbst": Hauptdarsteller

Pilar Pascual als Mía Cáceres

Renata Toscano als Lupe Achával

José Giménez Zapiola als Álvaro

Santiago Sáez als Juanma

Gastón Ricaud als Ramiro Achával

Laura Azcurra als Mercedes Taylor

