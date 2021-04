"Winter Solider" Star zeigt nackten Hintern auf der Straße

„Winter Soldier“ Sebastian Stan: Deswegen zeigt er seinen nackten Hintern 🍑

Sebastian Stan, der mit „The Falcon and the Winter Soldier” auf Disney+ gerade in aller Munde ist, zieht blank. Mittlerweile sind wir es ja schon fast gewohnt, dass die Stars sich nackt auf Instagram zeigen. Die Gründe sind verschieden: ob Selbstliebe, künstlerischer Ausdruck oder schlichtweg, weil sie es möchten. Doch Sebastian Stan hat einen anderen Grund, den man vielleicht nicht direkt bei einem Nacktbild erahnen würde: Promo! Unter dem Post schreibt der 38-jährige: „MONDAY, der Film. Kommt an diesem Freitag, 16. April. Wenn ich sage, dass wir ‚alles‘ gegeben haben, haben wir das wortwörtlich. #JaDasIstEinSchamlosesPromoFoto“. Ja, das kann man wohl so sagen. Was für eine witzige Idee, um einen Film zu promoten 😅. Und seien wir mal ehrlich, der Po kann sich sehen lassen! 🍑

Disney Plus: Das sind die beliebtesten Serien und Filme!

Sebastian Stan: Das sind die Reaktionen auf den Hintern-Strip

Sebastian Stan steht mitten auf einer Straße, er trägt weiße Sneaker und schwarze Socken – das war‘s. Naja, eine Jacke verdeckt seinen Rücken. Klar im Fokus in der Mitte des Bildes: sein nackter Hintern. Den Kommentaren zu Folge kommt es bei seinen Fans mega an. So schreiben einige seiner Follower*innen: „Er wird verhaftet werden, weil er alle Ladies tötet“, „Man, du siehst gut aus“, „Viel zu verarbeiten, gib mir eine Sekunde“. Manche wollen sogar noch mehr sehen: „Dreh dich um, dreh dich um“. Andere wiederrum sind ironisch besorgt: „Sir, meine Mama nutzt die App“. Fest steht: Die Fans von Sebastian Stan lieben das Bild. Die Promo für den Film scheint gelungen 😄.

